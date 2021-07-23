«Шальке» проиграл «Гамбургу» в стартовом матче второй бундеслиги
23 июля 2021, 23:54
В стартовом матче нового сезона во второй бундеслиги «Шальке» дома уступил «Гамбургу» (1:3).
На седьмой минуте хозяев вывел вперед Симон Терроде. Гости ответили голами Роберта Глатцеля, Морица Хайера и Бакери Джатты.
«Шальке» в прошлом сезоне вылетел из первой бундеслиги, заняв последнее, 18-е место.
Чемпионат Германии
Вторая бундеслига
1-й тур
«Шальке» — «Гамбург» — 1:3 (1:0)
Голы: Терроде, 7 — Глатцель, 53, Хайер, 86, Джатта, 90
Нереализованный пенальти: Глатцель, 28
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