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«Шальке» проиграл «Гамбургу» в стартовом матче второй бундеслиги

23 июля 2021, 23:54
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В стартовом матче нового сезона во второй бундеслиги «Шальке» дома уступил «Гамбургу» (1:3).

На седьмой минуте хозяев вывел вперед Симон Терроде. Гости ответили голами Роберта Глатцеля, Морица Хайера и Бакери Джатты.

«Шальке» в прошлом сезоне вылетел из первой бундеслиги, заняв последнее, 18-е место.

Чемпионат Германии

Вторая бундеслига

1-й тур

«Шальке» — «Гамбург» — 1:3 (1:0)

Голы: Терроде, 7 — Глатцель, 53, Хайер, 86, Джатта, 90

Нереализованный пенальти: Глатцель, 28

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Евгений Петров все материалы автора

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Офсайд


  • shpasic

    без Тедески Шальке скатится ещё ниже.

    24.07.2021

  • Vadson

    высылаем на помощь Шальке Казарцева и Вилкова....Без них дети газпрома как то никак...

    24.07.2021