«Шальке» ушел от поражения в матче с «Боруссией» из Менхенгладбаха

«Шальке» на своем поле сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха в матче 2-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Хозяева поля отыгрались в самой концовке встречи и ушли от поражения.