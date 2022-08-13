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Сегодня, 21:26

«Шальке» ушел от поражения в матче с «Боруссией» из Менхенгладбаха

Иван Шитик
Корреспондент
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«Шальке» на своем поле сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха в матче 2-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Хозяева поля отыгрались в самой концовке встречи и ушли от поражения.

Германия. Бундеслига 1. 2-й тур
13 авг, 19:30. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Шальке-04
2:2
Боруссия М
Голы
Саласар, 29 (1:0), Хофманн, 72 (1:1), Тюрам, 78 (1:2), Бюльтер, 90+3 (2:2)
Шальке-04
Шволов Ауэян Йосида Бруннер Тиав Краус Саласар (Молле, 66) Крал (Латца, 85) Теродде (Польтер, 66) Бюльтер Мор (Ларссон, 60)
Боруссия М
Зоммер Итакура Бенсебаини Скалли Эльведи Крамер Коне (Фридрих, 88) Хофманн (Херрманн, 88) Нойхаус Тюрам Плеа
Предупреждения
Краус 35’, Ауэян 40’, Саласар 44’, Крал 57’  -  Коне 45+1’, Херрманн 90+2’
Судьи
Яблонски (Германия)

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Шальке
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 2 2 0 0 4-1 6
2
 Боруссия М 2 1 1 0 5-3 4
3
 Кельн 2 1 1 0 5-3 4
4
 Фрайбург 2 1 0 1 5-3 3
5
 Бавария 1 1 0 0 6-1 3
6
 Майнц 1 1 0 0 2-1 3
7
 Хоффенхайм 2 1 0 1 4-5 3
8
 Унион Б 1 1 0 0 3-1 3
9
 Аугсбург 2 1 0 1 2-5 3
10
 Штутгарт 2 0 2 0 3-3 2
11
 РБ Лейпциг 2 0 2 0 3-3 2
12
 Вердер 2 0 2 0 4-4 2
13
 Айнтрахт Ф 2 0 1 1 2-7 1
14
 Герта 2 0 1 1 2-4 1
15
 Шальке 2 0 1 1 3-5 1
16
 Вольфсбург 1 0 1 0 2-2 1
17
 Бохум 2 0 0 2 3-5 0
18
 Байер 2 0 0 2 1-3 0
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34 тур
12.08 21:30
Фрайбург – Боруссия Д
 1 : 3
13.08 16:30
Байер – Аугсбург
 1 : 2
13.08 16:30
Герта – Айнтрахт Ф
 1 : 1
13.08 16:30
Хоффенхайм – Бохум
 3 : 2
13.08 16:30
РБ Лейпциг – Кельн
 2 : 2
13.08 16:30
Вердер – Штутгарт
 2 : 2
13.08 19:30
Шальке – Боруссия М
 2 : 2
14.08 16:30
Майнц – Унион Б
 - : -
14.08 18:30
Бавария – Вольфсбург
 - : -
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 2
Карим Онисиво

Карим Онисиво

Майнц

 2
Михаэль Грегорич

Михаэль Грегорич

Фрайбург

 2
П
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Саша Калайджич

Штутгарт

 3
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 2
Дани Ольмо

Дани Ольмо

РБ Лейпциг

 2
И К Ж
Лукас Градецки

Лукас Градецки

Байер

 1 1 0
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 1 1 0
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Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 2 1 0
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