«Шальке» ушел от поражения в матче с «Боруссией» из Менхенгладбаха
«Шальке» на своем поле сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха в матче 2-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась со счетом 2:2.
Хозяева поля отыгрались в самой концовке встречи и ушли от поражения.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
2
|Боруссия М
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|
3
|Кельн
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|
4
|Фрайбург
|2
|1
|0
|1
|5-3
|3
|
5
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6-1
|3
|
6
|Майнц
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Унион Б
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
9
|Аугсбург
|2
|1
|0
|1
|2-5
|3
|
10
|Штутгарт
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|РБ Лейпциг
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Вердер
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
13
|Айнтрахт Ф
|2
|0
|1
|1
|2-7
|1
|
14
|Герта
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
15
|Шальке
|2
|0
|1
|1
|3-5
|1
|
16
|Вольфсбург
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
17
|Бохум
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
18
|Байер
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.08
|21:30
|
Фрайбург – Боруссия Д
|1 : 3
|13.08
|16:30
|
Байер – Аугсбург
|1 : 2
|13.08
|16:30
|
Герта – Айнтрахт Ф
|1 : 1
|13.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Бохум
|3 : 2
|13.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Кельн
|2 : 2
|13.08
|16:30
|
Вердер – Штутгарт
|2 : 2
|13.08
|19:30
|
Шальке – Боруссия М
|2 : 2
|14.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|14.08
|18:30
|
Бавария – Вольфсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|2
|
|
Карим Онисиво
Майнц
|2
|
|
Михаэль Грегорич
Фрайбург
|2
|П
|
|
Саша Калайджич
Штутгарт
|3
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|2
|
|
Дани Ольмо
РБ Лейпциг
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лукас Градецки
Байер
|1
|1
|0
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|1
|1
|0
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|2
|1
|0
Новости