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«Шальке» проиграл «Боруссии» 0:4

22:29
&quot;Шальке&quot; - &quot;Боруссия&quot; - 0:4. Дортмундцы празднуют гол Эрлина Холанна (на фото слева). Фото ФК "Боруссия" Дортмунд
&quot;Шальке&quot; - &quot;Боруссия&quot; - 0:4. Дортмундцы празднуют гол Эрлина Холанна (на фото слева). Фото ФК "Боруссия" Дортмунд
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Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке» в матче 22-го тура чемпионата Германии — 4:0. Дубль оформил лидер атак команды Эрлин Холанн.

«Боруссия» в таблице идет на шестом месте с 36 очками. «Шальке» замыкает таблицу с 1 победой и 9 очками.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

22-й тур

«Шальке» — «Боруссия» — 0:4 (0:2)

Голы: Санчо, 42 (0:1). Холанн, 45 (0:2). Рафаэл Геррейру, 60 (0:3). Холанн, 79 (0:4).

«Шальке»: Ферманн (Лангер, 31), Очипка, Колашинац, Виллиам (Маскарель, 46), Беккер, Тиав, Стамбули, Сердар, Харит, Бужеллаб (Шепф, 46), Хоппе (Раман, 66).

«Боруссия»: Хитц, Хуммельс, Морей (Менье, 83), Ройс (Рейна, 80), Дилэйни (Мукоко, 83), Эмре Джан, Рафаэл Геррейру, Брандт (Беллингем, 61), Дахуд (Рейниер, 80), Санчо, Холанн.

Предупреждения: Хоппе, 14. Беллингем, 63. Дахуд, 64. Колашинац, 66.

Судья: Зиберт.

20 февраля. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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