«Шальке» проиграл «Боруссии» 0:4
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке» в матче 22-го тура чемпионата Германии — 4:0. Дубль оформил лидер атак команды Эрлин Холанн.
«Боруссия» в таблице идет на шестом месте с 36 очками. «Шальке» замыкает таблицу с 1 победой и 9 очками.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
22-й тур
«Шальке» — «Боруссия» — 0:4 (0:2)
Голы: Санчо, 42 (0:1). Холанн, 45 (0:2). Рафаэл Геррейру, 60 (0:3). Холанн, 79 (0:4).
«Шальке»: Ферманн (Лангер, 31), Очипка, Колашинац, Виллиам (Маскарель, 46), Беккер, Тиав, Стамбули, Сердар, Харит, Бужеллаб (Шепф, 46), Хоппе (Раман, 66).
«Боруссия»: Хитц, Хуммельс, Морей (Менье, 83), Ройс (Рейна, 80), Дилэйни (Мукоко, 83), Эмре Джан, Рафаэл Геррейру, Брандт (Беллингем, 61), Дахуд (Рейниер, 80), Санчо, Холанн.
Предупреждения: Хоппе, 14. Беллингем, 63. Дахуд, 64. Колашинац, 66.
Судья: Зиберт.
20 февраля. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/
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