Дубль Мюллера помог «Баварии» обыграть «Шальке»

«Бавария» разгромила «Шальке» на выезде в матче 18-го тура чемпионата Германии.

В составе гостей голами отметились Томас Мюллер, оформивший дубль, Роберт Левандовски и Давид Алаба.

После 18 туров бундеслиги «Бавария» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 42 балла. В активе «Шальке» 7 очков и последняя строчка.

Чемпионат Германии.

Бундеслига 1

18-й тур

«Шальке-04» — «Бавария» — 0:4 (0:1)

Голы: Мюллер, 33 (0:1). Левандовски, 54 (0:2). Мюллер, 88 (0:3). Алаба, 90 (0:4).

«Шальке-04»: Ферманн, Очипка, Настасич, Озан Кабак, Беккер, Стамбули, Раман, Сердар, Харит (Шепф, 72), Ут, Хоппе (Бужеллаб, 72).

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Зюле, Киммих, Мюллер, Гнабри (Коман, 64), Горецка, Дэйвис (Эрнандез, 68), Левандовски (Шупо-Мотинг, 80), Сане (Мусиала, 64).

Предупреждения: Настасич, 80. Боатенг, 84.

24 января. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».