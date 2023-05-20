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Сегодня, 18:28

«Айнтрахт» сыграл вничью с «Шальке» в матче бундеслиги

Виталий Косик
Корреспондент
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«Шальке» — «Айнтрахт».
Фото Reuters

«Айнтрахт» сыграл вничью с «Шальке» в матче 33-го тура бундеслиги — 2:2.

Счет в матче открыл форвард хозяев Симон Теродде.

За «Айнтрахт» забили Даити Камада и Тута.

Форвард «Шальке» Себастьян Польтер спас свою команду от поражения, сравняв счет на 85-й минуте матча.

«Айнтрахт» располагается на 8-м месте с 47 очками за 33 тура. «Шальке» занимает 15-е место с 31 очком.

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
20 мая, 16:30. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Шальке-04
2:2
Айнтрахт Ф

«Герта» сыграла вничью с «Бохумом» — 1:1. Счет в матче открыл хавбек «Герты» Лукас Тузар, который отличился на 63-й минуте. На 90+4-й минуте отличился Кевин Шлоттербек, который спас свою команду от поражния и сравнял счет.

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
20 мая, 16:30. Olympiastadion (Берлин)
Герта
1:1
Бохум

«Вердер» сыграл вничью с «Кельном» — 1:1. В составе бременской команды отличился Романо Шмид. За «Кельн» забил Штеффен Тиггес.

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
20 мая, 16:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
1:1
Кельн

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бохум
ФК Вердер
ФК Герта
ФК Кельн
ФК Шальке
Бундеслига
0
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Бундеслига, 33-й тур: «Бавария» встретится с «Лейпцигом», «Аугсбург» — «Боруссия»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 32 20 8 4 89-34 68
2
 Боруссия Д 32 21 4 7 78-42 67
3
 РБ Лейпциг 32 18 6 8 57-38 60
4
 Унион Б 32 17 8 7 48-34 59
5
 Фрайбург 33 17 8 8 50-42 59
6
 Байер 32 14 7 11 55-44 49
7
 Вольфсбург 33 13 10 10 56-46 49
8
 Айнтрахт Ф 32 12 10 10 54-49 46
9
 Майнц 32 12 9 11 51-49 45
10
 Кельн 33 10 12 11 48-52 42
11
 Боруссия М 32 10 9 13 48-53 39
12
 Вердер 33 10 6 17 51-63 36
13
 Аугсбург 32 9 7 16 42-58 34
14
 Хоффенхайм 32 9 5 18 43-54 32
15
 Бохум 33 9 5 19 37-72 32
16
 Шальке 32 7 9 16 31-65 30
17
 Штутгарт 32 6 11 15 40-55 29
18
 Герта 33 6 8 19 40-68 26
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19.05 21:30
Фрайбург – Вольфсбург
 2 : 0
20.05 16:30
Герта – Бохум
 1 : 1
20.05 16:30
Хоффенхайм – Унион Б
 - : -
20.05 16:30
Шальке – Айнтрахт Ф
 - : -
20.05 16:30
Вердер – Кельн
 1 : 1
20.05 19:30
Бавария – РБ Лейпциг
 - : -
21.05 16:30
Майнц – Штутгарт
 - : -
21.05 18:30
Аугсбург – Боруссия Д
 - : -
21.05 20:30
Байер – Боруссия М
 - : -
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Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 14
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 14
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 11
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
И К Ж
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 22 2 1
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 29 1 3
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 32 1 9
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