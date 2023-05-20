«Айнтрахт» сыграл вничью с «Шальке» в матче бундеслиги
«Айнтрахт» сыграл вничью с «Шальке» в матче 33-го тура бундеслиги — 2:2.
Счет в матче открыл форвард хозяев Симон Теродде.
За «Айнтрахт» забили Даити Камада и Тута.
Форвард «Шальке» Себастьян Польтер спас свою команду от поражения, сравняв счет на 85-й минуте матча.
«Айнтрахт» располагается на 8-м месте с 47 очками за 33 тура. «Шальке» занимает 15-е место с 31 очком.
«Герта» сыграла вничью с «Бохумом» — 1:1. Счет в матче открыл хавбек «Герты» Лукас Тузар, который отличился на 63-й минуте. На 90+4-й минуте отличился Кевин Шлоттербек, который спас свою команду от поражния и сравнял счет.
«Вердер» сыграл вничью с «Кельном» — 1:1. В составе бременской команды отличился Романо Шмид. За «Кельн» забил Штеффен Тиггес.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|32
|20
|8
|4
|89-34
|68
|
2
|Боруссия Д
|32
|21
|4
|7
|78-42
|67
|
3
|РБ Лейпциг
|32
|18
|6
|8
|57-38
|60
|
4
|Унион Б
|32
|17
|8
|7
|48-34
|59
|
5
|Фрайбург
|33
|17
|8
|8
|50-42
|59
|
6
|Байер
|32
|14
|7
|11
|55-44
|49
|
7
|Вольфсбург
|33
|13
|10
|10
|56-46
|49
|
8
|Айнтрахт Ф
|32
|12
|10
|10
|54-49
|46
|
9
|Майнц
|32
|12
|9
|11
|51-49
|45
|
10
|Кельн
|33
|10
|12
|11
|48-52
|42
|
11
|Боруссия М
|32
|10
|9
|13
|48-53
|39
|
12
|Вердер
|33
|10
|6
|17
|51-63
|36
|
13
|Аугсбург
|32
|9
|7
|16
|42-58
|34
|
14
|Хоффенхайм
|32
|9
|5
|18
|43-54
|32
|
15
|Бохум
|33
|9
|5
|19
|37-72
|32
|
16
|Шальке
|32
|7
|9
|16
|31-65
|30
|
17
|Штутгарт
|32
|6
|11
|15
|40-55
|29
|
18
|Герта
|33
|6
|8
|19
|40-68
|26
|19.05
|21:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|2 : 0
|20.05
|16:30
|
Герта – Бохум
|1 : 1
|20.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Унион Б
|- : -
|20.05
|16:30
|
Шальке – Айнтрахт Ф
|- : -
|20.05
|16:30
|
Вердер – Кельн
|1 : 1
|20.05
|19:30
|
Бавария – РБ Лейпциг
|- : -
|21.05
|16:30
|
Майнц – Штутгарт
|- : -
|21.05
|18:30
|
Аугсбург – Боруссия Д
|- : -
|21.05
|20:30
|
Байер – Боруссия М
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|14
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|14
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|11
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|22
|2
|1
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|29
|1
|3
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|32
|1
|9