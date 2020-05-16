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«Шальке — 0:4». Витсель поиздевался над соперником в рурском дерби

20:13

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель поиздевался над «Шальке» после поражения гельзенкирхенцев в матче 26-го тура бундеслиги. «Боруссия» выиграла рурское дерби 4:0, экс-хавбек «Зенита» вспомнил более полное название соперника — «Шальке-04».

«Счет в названии. «Шальке» — 0:4», — написал Витсель в Twitter.

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