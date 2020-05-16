Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель поиздевался над «Шальке» после поражения гельзенкирхенцев в матче 26-го тура бундеслиги. «Боруссия» выиграла рурское дерби 4:0, экс-хавбек «Зенита» вспомнил более полное название соперника — «Шальке-04».

«Счет в названии. «Шальке» — 0:4», — написал Витсель в Twitter.

The scoreline is in the name ??



Schalke 0-4 ?? — Axel Witsel (@axelwitsel28) May 16, 2020

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