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Сегодня, 11:12

Шахин уволен из «Боруссии»

Камила Абдурахманова
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Нури Шахин.
Фото Global Look Press

Нури Шахин, главный тренер дортмундской «Боруссии», был уволен со своего поста, сообщает Sky Sport Germany в социальной сети X.

По данным источника, об увольнении турецкий специалист узнал накануне, 21 января, после поражения от «Болоньи» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Боруссия» проиграла четыре матча подряд.

На данный момент команда занимает десятое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 25 очков. Летом прошлого года Шахин возглавил дортмундскую «Боруссию», сменив на посту главного тренера Эдина Терзича, которому ранее ассистировал.

ФК Боруссия (Дортмунд)
Нури Шахин
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 18 14 3 1 56-15 45
2
 Байер 18 12 5 1 44-24 41
3
 Айнтрахт Ф 18 11 3 4 42-24 36
4
 Штутгарт 18 9 5 4 36-26 32
5
 РБ Лейпциг 18 9 4 5 32-27 31
6
 Майнц 18 8 4 6 31-23 28
7
 Вольфсбург 18 8 3 7 40-32 27
8
 Фрайбург 18 8 3 7 25-34 27
9
 Вердер 18 7 5 6 31-34 26
10
 Боруссия Д 18 7 4 7 32-31 25
11
 Боруссия М 18 7 3 8 27-29 24
12
 Аугсбург 18 6 4 8 21-33 22
13
 Унион Б 18 5 5 8 16-24 20
14
 Ст-Паули 18 5 2 11 14-21 17
15
 Хоффенхайм 18 4 5 9 23-35 17
16
 Хайденхайм 18 4 2 12 23-38 14
17
 Хольштайн 18 3 2 13 26-46 11
18
 Бохум 18 2 4 12 17-40 10
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24.01 22:30
Вольфсбург – Хольштайн
 - : -
25.01 17:30
Аугсбург – Хайденхайм
 - : -
25.01 17:30
Боруссия Д – Вердер
 - : -
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Фрайбург – Бавария
 - : -
25.01 17:30
Майнц – Штутгарт
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РБ Лейпциг – Байер
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Флориан Вирц

Флориан Вирц

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Гарри Кейн

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Надим Амири

Надим Амири

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