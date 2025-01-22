Шахин уволен из «Боруссии»
Нури Шахин, главный тренер дортмундской «Боруссии», был уволен со своего поста, сообщает Sky Sport Germany в социальной сети X.
По данным источника, об увольнении турецкий специалист узнал накануне, 21 января, после поражения от «Болоньи» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Боруссия» проиграла четыре матча подряд.
На данный момент команда занимает десятое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 25 очков. Летом прошлого года Шахин возглавил дортмундскую «Боруссию», сменив на посту главного тренера Эдина Терзича, которому ранее ассистировал.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|18
|14
|3
|1
|56-15
|45
|
2
|Байер
|18
|12
|5
|1
|44-24
|41
|
3
|Айнтрахт Ф
|18
|11
|3
|4
|42-24
|36
|
4
|Штутгарт
|18
|9
|5
|4
|36-26
|32
|
5
|РБ Лейпциг
|18
|9
|4
|5
|32-27
|31
|
6
|Майнц
|18
|8
|4
|6
|31-23
|28
|
7
|Вольфсбург
|18
|8
|3
|7
|40-32
|27
|
8
|Фрайбург
|18
|8
|3
|7
|25-34
|27
|
9
|Вердер
|18
|7
|5
|6
|31-34
|26
|
10
|Боруссия Д
|18
|7
|4
|7
|32-31
|25
|
11
|Боруссия М
|18
|7
|3
|8
|27-29
|24
|
12
|Аугсбург
|18
|6
|4
|8
|21-33
|22
|
13
|Унион Б
|18
|5
|5
|8
|16-24
|20
|
14
|Ст-Паули
|18
|5
|2
|11
|14-21
|17
|
15
|Хоффенхайм
|18
|4
|5
|9
|23-35
|17
|
16
|Хайденхайм
|18
|4
|2
|12
|23-38
|14
|
17
|Хольштайн
|18
|3
|2
|13
|26-46
|11
|
18
|Бохум
|18
|2
|4
|12
|17-40
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|24.01
|22:30
|
Вольфсбург – Хольштайн
|- : -
|25.01
|17:30
|
Аугсбург – Хайденхайм
|- : -
|25.01
|17:30
|
Боруссия Д – Вердер
|- : -
|25.01
|17:30
|
Фрайбург – Бавария
|- : -
|25.01
|17:30
|
Майнц – Штутгарт
|- : -
|25.01
|17:30
|
РБ Лейпциг – Байер
|- : -
|25.01
|20:30
|
Боруссия М – Бохум
|- : -
|26.01
|17:30
|
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
|- : -
|26.01
|19:30
|
Ст-Паули – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|16
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|15
|
|
Патрик Шик
Байер
|12
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Флориан Вирц
Байер
|8
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Надим Амири
Майнц
|15
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|15
|1
|5
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|15
|1
|4
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