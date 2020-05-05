Сезон в бундеслиге должен возобновиться 15 мая

Правительство Германии проработало ряд мер по снятию ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В частности, в стране будет разрешено проведение футбольных матчей, сообщает Kicker.

Изначально бундеслига должна была вернуться 9 мая, но ее возобновление было отложено на неделю ради проведения массового тестирования на коронавирус среди игроков.

Окончательное решение должно быть принято завтра, 6 мая на заседании правительства под председательством бундесканцлера Ангелы Меркель.

В случае если чемпионат будет возобновлен в мае, немецкая лига станет первым турниром в Европе, который вернулся после паузы.

По данным на день 5 мая в Германии насчитывается 166 152 человека, которые заболели коронавирусом. Зафиксировано 6 993 летальных исхода, 135 100 человек выздоровели.