Сэйв года от защитника «Айнтрахта»: футболист выбил мяч из пустых ворот

Франкфуртский «Айнтрахт» дома проиграл менхенгладбахской «Боруссии» (1:3) в матче 26-го тура чемпионата Германии. На 84-й минуте встречи защитник хозяев Мартин Хинтереггер спас свои ворота от гола.

В том эпизоде вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп ошибся на выходе, а футболисты «Боруссии» вышли втроем к воротам соперника.

Единственный, кто остался в штрафной площади у клуба из Франкфурта, оказался Хинтереггер. Полузащитник «Боруссии» Йонас Хофманн получил мяч от одноклубника и нанес удар по воротам «Айнтрахта», но на его пути встал Хинтереггер, который отбил мяч правой ногой.