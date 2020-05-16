Сэйв года от защитника «Айнтрахта»: футболист выбил мяч из пустых ворот
21:41
Франкфуртский «Айнтрахт» дома проиграл менхенгладбахской «Боруссии» (1:3) в матче 26-го тура чемпионата Германии. На 84-й минуте встречи защитник хозяев Мартин Хинтереггер спас свои ворота от гола.
В том эпизоде вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп ошибся на выходе, а футболисты «Боруссии» вышли втроем к воротам соперника.
Единственный, кто остался в штрафной площади у клуба из Франкфурта, оказался Хинтереггер. Полузащитник «Боруссии» Йонас Хофманн получил мяч от одноклубника и нанес удар по воротам «Айнтрахта», но на его пути встал Хинтереггер, который отбил мяч правой ногой.
What have I just witnessed #Bundesliga pic.twitter.com/odi7eEjeoS— Billy (@BlueEyeLife) May 16, 2020