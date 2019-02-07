Серж Гнабри: "Я вне себя от радости"

Нападающий "Баварии" Серж Гнабри после победы над "Гертой" в 1/8 финала Кубка Германии (3:2) признался, что очень рад. Немец в этой встрече оформил дубль.

- Я вне себя от радости, - цитирует пресс-служба клуба Гнабри. - В кубке всегда тяжело. "Герта" билась до самого конца. Мы гордимся тем, что смогли пройти дальше. Мы уступали 0:1, но не смогли переломить ход матча. Потом соперник снова сравнял. Но мы контролировали игру и отдали все силы. Мы пропустили необязательный гол, но такое может пройзойти с любым.