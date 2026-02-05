Гнабри — о продлении контракта с «Баварией»: «Чувствую себя здесь как дома»

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри прокомментировал продление контракта с клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2028 года.

«Мы одна команда и можем достичь чего-то большого. Причина, по которой я продлил контракт, — это команда, тренеры, фанаты, город, клуб. Я чувствую себя как дома», — цитирует Гнабри пресс-служба мюнхенцев.

Гнабри играет за «Баварию» с 2017 года. 30-летний немец провел за мюнхенцев 311 матчей, забил 100 голов и сделал 69 результативных передач.

В этом сезоне на его счету 7 мячей и 8 голевых пасов в 26 матчах.