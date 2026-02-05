Гнабри — о продлении контракта с «Баварией»: «Чувствую себя здесь как дома»
Нападающий «Баварии» Серж Гнабри прокомментировал продление контракта с клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2028 года.
«Мы одна команда и можем достичь чего-то большого. Причина, по которой я продлил контракт, — это команда, тренеры, фанаты, город, клуб. Я чувствую себя как дома», — цитирует Гнабри пресс-служба мюнхенцев.
Гнабри играет за «Баварию» с 2017 года. 30-летний немец провел за мюнхенцев 311 матчей, забил 100 голов и сделал 69 результативных передач.
В этом сезоне на его счету 7 мячей и 8 голевых пасов в 26 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|20
|16
|3
|1
|74-18
|51
|
2
|Боруссия Д
|20
|13
|6
|1
|41-19
|45
|
3
|Хоффенхайм
|20
|13
|3
|4
|43-23
|42
|
4
|Штутгарт
|20
|12
|3
|5
|37-26
|39
|
5
|РБ Лейпциг
|20
|11
|3
|6
|38-27
|36
|
6
|Байер
|19
|11
|2
|6
|38-26
|35
|
7
|Айнтрахт Ф
|20
|7
|6
|7
|40-45
|27
|
8
|Фрайбург
|20
|7
|6
|7
|31-33
|27
|
9
|Унион Б
|20
|6
|6
|8
|25-33
|24
|
10
|Кельн
|20
|6
|5
|9
|29-32
|23
|
11
|Аугсбург
|20
|6
|4
|10
|24-37
|22
|
12
|Боруссия М
|20
|5
|6
|9
|24-33
|21
|
13
|Вольфсбург
|20
|5
|4
|11
|28-42
|19
|
14
|Вердер
|20
|4
|7
|9
|22-38
|19
|
15
|Гамбург
|19
|4
|7
|8
|19-29
|19
|
16
|Майнц
|20
|4
|6
|10
|23-33
|18
|
17
|Ст-Паули
|20
|3
|5
|12
|18-34
|14
|
18
|Хайденхайм
|20
|3
|4
|13
|19-45
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|6.02
|22:30
|Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|7.02
|17:30
|Фрайбург – Вердер
|- : -
|7.02
|17:30
|Хайденхайм – Гамбург
|- : -
|7.02
|17:30
|Майнц – Аугсбург
|- : -
|7.02
|17:30
|Ст-Паули – Штутгарт
|- : -
|7.02
|17:30
|Вольфсбург – Боруссия Д
|- : -
|7.02
|20:30
|Боруссия М – Байер
|- : -
|8.02
|17:30
|Кельн – РБ Лейпциг
|- : -
|8.02
|19:30
|Бавария – Хоффенхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|22
|
|
Дениз Ундав
Штутгарт
|11
|
|
Луис Диас
Бавария
|10
|П
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|15
|
|
Луис Диас
Бавария
|9
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Пауль Небель
Майнц
|16
|2
|2
|
|
Доминик Кор
Майнц
|15
|1
|5
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|14
|1
|1
Новости