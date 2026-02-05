Гнабри продлил контракт с «Баварией» до 2028 года
«Бавария» объявила о продлении контракта с Сержем Гнабри.
Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года. Предыдущий контракт истекал летом 2026-го.
Гнабри играет за «Баварию» с 2017 года. 30-летний немец провел за мюнхенцев 311 матчей, забил 100 голов и сделал 69 результативных передач.
В этом сезоне на его счету 7 мячей и 8 голевых пасов в 26 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эльферсберг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.08
|21:30
|Бавария – Штутгарт
|- : -
|29.08
|16:30
|Эльферсберг – Байер
|- : -
|29.08
|16:30
|Кельн – Хоффенхайм
|- : -
|29.08
|16:30
|Майнц – Падерборн
|- : -
|29.08
|16:30
|РБ Лейпциг – Боруссия М
|- : -
|29.08
|16:30
|Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|29.08
|19:30
|Боруссия Д – Гамбург
|- : -
|30.08
|16:30
|Фрайбург – Вердер
|- : -
|30.08
|18:30
|Аугсбург – Шальке
|- : -
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