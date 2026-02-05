Гнабри продлил контракт с «Баварией» до 2028 года

«Бавария» объявила о продлении контракта с Сержем Гнабри.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года. Предыдущий контракт истекал летом 2026-го.

Гнабри играет за «Баварию» с 2017 года. 30-летний немец провел за мюнхенцев 311 матчей, забил 100 голов и сделал 69 результативных передач.

В этом сезоне на его счету 7 мячей и 8 голевых пасов в 26 матчах.