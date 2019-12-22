Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Серж Гнабри: «Потери очков против «Байера» и «Гладбаха» были необязательны»

10:09
Теги:

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри прокомментировал победу в матче 17-го тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга» (2:0).

— Мы ставим перед собой задачу побеждать в каждом матче, — приводит пресс-служба клуба слова Гнабри. — Я считаю, что потери очков против «Байера» и «Гладбаха» были необязательны. Благодаря победе на последних минутах против «Фрайбурга» и сегодняшней победе, мы немного компенсировали те потери. Теперь мы снова в игре.

Бавария — Вольфсбург

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир