Серж Гнабри: «Потери очков против «Байера» и «Гладбаха» были необязательны»

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри прокомментировал победу в матче 17-го тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга» (2:0).

— Мы ставим перед собой задачу побеждать в каждом матче, — приводит пресс-служба клуба слова Гнабри. — Я считаю, что потери очков против «Байера» и «Гладбаха» были необязательны. Благодаря победе на последних минутах против «Фрайбурга» и сегодняшней победе, мы немного компенсировали те потери. Теперь мы снова в игре.