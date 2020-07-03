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Серж Гнабри — о финале Кубка против «Байера»: «Мы подходим к игре с уверенностью в своих силах и небольшим преимуществом»

3 июля 2020, 09:40
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Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри поделился ожиданиями от финала Кубка Германии против «Байера». Встреча пройдет 4 июля и начнется в 21:00 мск.

— В матче первого круга, в котором мы проиграли Леверкузену дома, мы были лучшей командой на поле, но не использовали свои моменты, — приводит слова Гнабри официальный сайт клуба. — В ответном матче в Леверкузене мы сыграли лучше. Поэтому мы подходим к игре с уверенностью в своих силах и небольшим преимуществом ввиду победы в последнем матче.

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