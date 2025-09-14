Гнабри — после 5:0 с «Гамбургом»: «Мяч просто плывет между нами»

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри прокомментировал победу над «Гамбургом» (5:0) в домашнем матче бундеслиги.

«Мяч просто плывет между нами. У нас есть интуитивное взаимопонимание между собой. Я наслаждаюсь нынешним этапом, на котором мы находимся. Дела в команде идут хорошо, и это доставляет огромное удовольствие. Честно говоря, во мне ничего не изменилось. Я продолжаю тренироваться в том же духе. Я в хорошей форме. Я чувствую себя хорошо, и моя уверенность растет», — цитирует 30-летнего француза Sky Germany.

В матче с «Гамбургом» Гнабри открыл счет на 3-й минуте.

«Бавария» (9 очков) одержала третью победу на старте сезона и вышла на первое место в бундеслиге.