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14 сентября 2025, 09:26

Гнабри — после 5:0 с «Гамбургом»: «Мяч просто плывет между нами»

Павел Лопатко

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри прокомментировал победу над «Гамбургом» (5:0) в домашнем матче бундеслиги.

«Мяч просто плывет между нами. У нас есть интуитивное взаимопонимание между собой. Я наслаждаюсь нынешним этапом, на котором мы находимся. Дела в команде идут хорошо, и это доставляет огромное удовольствие. Честно говоря, во мне ничего не изменилось. Я продолжаю тренироваться в том же духе. Я в хорошей форме. Я чувствую себя хорошо, и моя уверенность растет», — цитирует 30-летнего француза Sky Germany.

В матче с «Гамбургом» Гнабри открыл счет на 3-й минуте.

«Бавария» (9 очков) одержала третью победу на старте сезона и вышла на первое место в бундеслиге.

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Серж Гнабри
ФК Бавария
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
5
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
9
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
11
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гамбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эльферсберг 0 0 0 0 0-0 0
18
 Падерборн 0 0 0 0 0-0 0
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28.08 00:00 Бавария – Штутгарт - : -
29.08 00:00 Аугсбург – Шальке - : -
29.08 00:00 Боруссия Д – Гамбург - : -
29.08 00:00 Эльферсберг – Байер - : -
29.08 00:00 Кельн – Хоффенхайм - : -
29.08 00:00 Фрайбург – Вердер - : -
29.08 00:00 Майнц – Падерборн - : -
29.08 00:00 РБ Лейпциг – Боруссия М - : -
29.08 00:00 Унион Б – Айнтрахт Ф - : -
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