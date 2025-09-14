Гнабри — после 5:0 с «Гамбургом»: «Мяч просто плывет между нами»
Нападающий «Баварии» Серж Гнабри прокомментировал победу над «Гамбургом» (5:0) в домашнем матче бундеслиги.
«Мяч просто плывет между нами. У нас есть интуитивное взаимопонимание между собой. Я наслаждаюсь нынешним этапом, на котором мы находимся. Дела в команде идут хорошо, и это доставляет огромное удовольствие. Честно говоря, во мне ничего не изменилось. Я продолжаю тренироваться в том же духе. Я в хорошей форме. Я чувствую себя хорошо, и моя уверенность растет», — цитирует 30-летнего француза Sky Germany.
В матче с «Гамбургом» Гнабри открыл счет на 3-й минуте.
«Бавария» (9 очков) одержала третью победу на старте сезона и вышла на первое место в бундеслиге.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эльферсберг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
|28.08
|00:00
|Бавария – Штутгарт
|- : -
|29.08
|00:00
|Аугсбург – Шальке
|- : -
|29.08
|00:00
|Боруссия Д – Гамбург
|- : -
|29.08
|00:00
|Эльферсберг – Байер
|- : -
|29.08
|00:00
|Кельн – Хоффенхайм
|- : -
|29.08
|00:00
|Фрайбург – Вердер
|- : -
|29.08
|00:00
|Майнц – Падерборн
|- : -
|29.08
|00:00
|РБ Лейпциг – Боруссия М
|- : -
|29.08
|00:00
|Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
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