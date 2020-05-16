Сергей Юран: «У Холанна нет слабых мест. А ведь он еще прибавит»

Бывший форвард «Бохума» и «Фортуны» Сергей Юран прокомментировал возобновление чемпионата Германии. Сегодня состоялось шесть игр сезона, прерванного на два месяца из-за коронавируса. В центральной игре дня дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке» (4:0). Встречи из соображений безопасности прошли без зрителей.

— Как вам футбол без зрителей? — первый вопрос Юрану.

— Я сам участвовал в дерби в чемпионате Германии, когда играл за «Бохум» и «Фортуну». Эмоции и атмосфера просто невероятные. Но когда такие поединки проходят при пустых трибунах, смотреть, конечно, тяжеловато. Другой накал, другие страсти. Кроме того, понятно, что «Боруссия» и «Шальке» пока находятся не в оптимальных кондициях, зрители игроков вперед не гонят. На первый план сегодня вышел более высокий уровень исполнителей Дортмунда. Гости могли рассчитывать на успех только, если бы превзошли соперников в физике. Но мы этого не увидели. Одним словом, класс «Борусии» сказался. В целом, такие игры чем-то напоминают спарринги на сборах. Но самое главное, что футбол наконец вернулся!

— Скорости совсем не те?

— Я ожидал примерно такого темпа. Все-таки первый матч после длительной паузы. Полноценной подготовки команды не прошли. До запредельных скоростей и самоотдачи пока далековато. Но все объяснимо. В таких играх сказывается индивидуальное мастерство исполнителей. Холанн, Геррейру, Азар сказали свое слово. Хотя при полных трибунах даже при счете 0:4 игроки «Шальке» неслись бы вперед. А тут хотели побыстрее все закончить.

— Разве «Шальке» заслужил такого разгрома?

— Реализация у Дортмунда сумасшедшая. Четыре удара — четыре гола. Здорово все исполнили. В каких-то важнейших нюансах хозяева превосходили гостей. Быстрее открывались, расставались с мячом, отрывались от опекунов и так далее. Виден уровень, отличная техническая оснащенность игроков. Да, в целом, соглашусь, что 4:0, наверное, многовато, но в футболе мелочей не бывает. После 0:3 при отсутствии болельщиков «Шальке» объективно не смог завестись.

— Как вам Холанн, который забил и еще поучаствовал в двух голевых атаках?

— Это классический центральный нападающий. Мощный, высокий. С сумасшедшей дистанционной скоростью. Пока слабых мест я у него не заметил. Забивает, да еще и отдает. Конечно, у парня большое будущее. (Виталий Айрапетов)

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