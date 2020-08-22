Себастьян Кель: «Санчо останется в «Боруссии» как минимум еще на один гол»

Директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель заявил, что полузащитник команды, Джейдон Санчо, не покинет клуб как минимум до конца сезона-2020/21.

— Джейдон счастлив и остается, — цитирует Goal.com Келя. — У него контракт с клубом до 2023 года. Я видел его на тренировках, он очень доволен. Все рады, что Санчо играет у нас. Он останется как минимум еще на один сезон.

В сезоне-2019/20 Санчо провел за «Боруссию» 44 матча, на его счету 20 голов и 20 результативных передач. Ранее сообщалось, что 20-летний футболист близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».