Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рад, что его команде удалось обыграть дортмундскую «Боруссию» в матче 28-го тура чемпионата Германии (1:0). По его мнению, теперь в турнире все зависит от мюнхенцев.

— Я очень рад, что мы одержали эту гостевую победу, — цитирует пресс-служба клуба Нойера. — Для нас это был важный матч. Когда играешь в гостях у «Боруссии», то мотивирован до самых кончиков волос. Сегодня по нам это было видно. Счет 1:0 не был настоящим преимуществом. Во втором тайме были моменты, когда дортмундцы оказывались в опасных зонах. Конечно, и мы упустили несколько моментов. Теперь все зависит от нас. Мы одержали важную победу и послали всем важный сигнал!