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Сегодня, 22:25

«Лейпциг» и «Санкт-Паули» поделили очки в матче бундеслиги

Руслан Минаев
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«Лейпциг» на выезде сыграл вничью с «Санкт-Паули» в матче 4-го тура бундеслиги — 0:0.

«Лейпциг» увеличил серию без поражений в этом сезоне до 4 матчей — 2 ничьих и 2 победы. Команда набрала 8 очков и занимает 6-е место в таблице бундеслиги.

«Санкт-Паули» набрал первое очко в сезоне — 17-я строчка.

Германия. Бундеслига 1. 4-й тур
22 сент, 20:30. Millerntor-Stadion (Гамбург)
Санкт-Паули
0:0
РБ Лейпциг

ФК Лейпциг
ФК Санкт-Паули
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1
 Бавария 4 4 0 0 16-3 12
2
 Байер 4 3 0 1 13-9 9
3
 Фрайбург 4 3 0 1 8-4 9
4
 Айнтрахт Ф 4 3 0 1 7-4 9
5
 Унион Б 4 2 2 0 4-2 8
6
 Штутгарт 4 2 1 1 12-8 7
7
 РБ Лейпциг 3 2 1 0 4-2 7
8
 Боруссия Д 4 2 1 1 7-7 7
9
 Хайденхайм 4 2 0 2 8-7 6
10
 Вердер 4 1 2 1 4-8 5
11
 Аугсбург 3 1 1 1 5-7 4
12
 Вольфсбург 4 1 0 3 8-9 3
13
 Боруссия М 4 1 0 3 5-8 3
14
 Хоффенхайм 4 1 0 3 6-11 3
15
 Майнц 3 0 2 1 5-6 2
16
 Бохум 4 0 1 3 3-7 1
17
 Хольштайн 4 0 1 3 5-13 1
18
 Ст-Паули 3 0 0 3 1-6 0
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Аугсбург – Майнц
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Бохум – Хольштайн
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21.09 16:30
Хайденхайм – Фрайбург
 0 : 3
21.09 16:30
Унион Б – Хоффенхайм
 2 : 1
21.09 16:30
Вердер – Бавария
 0 : 5
21.09 19:30
Айнтрахт Ф – Боруссия М
 2 : 0
22.09 16:30
Байер – Вольфсбург
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Штутгарт – Боруссия Д
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Ст-Паули – РБ Лейпциг
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