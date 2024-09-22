«Лейпциг» и «Санкт-Паули» поделили очки в матче бундеслиги

«Лейпциг» на выезде сыграл вничью с «Санкт-Паули» в матче 4-го тура бундеслиги — 0:0.

«Лейпциг» увеличил серию без поражений в этом сезоне до 4 матчей — 2 ничьих и 2 победы. Команда набрала 8 очков и занимает 6-е место в таблице бундеслиги.

«Санкт-Паули» набрал первое очко в сезоне — 17-я строчка.