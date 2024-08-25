«Санкт-Паули» уступил «Хайденхайму» в первом матче после возвращения в бундеслигу

«Санкт-Паули» на своем поле уступил «Хайденхайму» в матче 1-го тура бундеслиги — 0:2.

Оба гола гости забили во втором тайме. На 66-й минуте отличился Пауль Ваннер, а на 82-й — Ян Шеппнер.

«Хайденхайм» набрал 3 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Германии. У «Санкт-Паули» последняя строчка.

Клуб из Гамбурга вышел в бундеслигу по итогам сезона-2023/24. В высшем дивизионе страны «Санкт-Паули» не выступал с 2011 года.