«Санкт-Паули» уступил «Хайденхайму» в первом матче после возвращения в бундеслигу
«Санкт-Паули» на своем поле уступил «Хайденхайму» в матче 1-го тура бундеслиги — 0:2.
Оба гола гости забили во втором тайме. На 66-й минуте отличился Пауль Ваннер, а на 82-й — Ян Шеппнер.
«Хайденхайм» набрал 3 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Германии. У «Санкт-Паули» последняя строчка.
Клуб из Гамбурга вышел в бундеслигу по итогам сезона-2023/24. В высшем дивизионе страны «Санкт-Паули» не выступал с 2011 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
2
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
3
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Хоффенхайм
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
8
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Унион Б
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Майнц
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Аугсбург
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|Хольштайн
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Штутгарт
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
14
|Ст-Паули
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
15
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Вольфсбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
17
|Боруссия М
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
18
|Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|21:30
|
Боруссия М – Байер
|2 : 3
|24.08
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|2 : 2
|24.08
|16:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|3 : 1
|24.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Хольштайн
|3 : 2
|24.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|1 : 1
|24.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|1 : 0
|24.08
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|2 : 0
|25.08
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|2 : 3
|25.08
|18:30
|
Ст-Паули – Хайденхайм
|0 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|3
|
|
Флориан Вирц
Байер
|2
|
|
Джейми Гиттенс
Боруссия Д
|2
|П
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|1
|
|
Рами Бенсебаини
Боруссия Д
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Анду Келати
Хольштайн
|1
|0
|0
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|1
|0
|1
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