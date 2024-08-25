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Сегодня, 20:25

«Санкт-Паули» уступил «Хайденхайму» в первом матче после возвращения в бундеслигу

Алина Савинова
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«Санкт-Паули» на своем поле уступил «Хайденхайму» в матче 1-го тура бундеслиги — 0:2.

Оба гола гости забили во втором тайме. На 66-й минуте отличился Пауль Ваннер, а на 82-й — Ян Шеппнер.

«Хайденхайм» набрал 3 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Германии. У «Санкт-Паули» последняя строчка.

Клуб из Гамбурга вышел в бундеслигу по итогам сезона-2023/24. В высшем дивизионе страны «Санкт-Паули» не выступал с 2011 года.

Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
25 авг, 18:30. Millerntor-Stadion (Гамбург)
Санкт-Паули
0:2
Хайденхайм

Футбол
ФК Санкт-Паули
0
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«Бавария» обыграла «Вольфсбург» в первом туре бундеслиги
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 1 1 0 0 3-2 3
2
 Бавария 1 1 0 0 3-2 3
3
 Хайденхайм 1 1 0 0 2-0 3
4
 Фрайбург 1 1 0 0 3-1 3
5
 Хоффенхайм 1 1 0 0 3-2 3
6
 РБ Лейпциг 1 1 0 0 1-0 3
7
 Боруссия Д 1 1 0 0 2-0 3
8
 Вердер 1 0 1 0 2-2 1
9
 Унион Б 1 0 1 0 1-1 1
10
 Майнц 1 0 1 0 1-1 1
11
 Аугсбург 1 0 1 0 2-2 1
12
 Хольштайн 1 0 0 1 2-3 0
13
 Штутгарт 1 0 0 1 1-3 0
14
 Ст-Паули 1 0 0 1 0-2 0
15
 Бохум 1 0 0 1 0-1 0
16
 Вольфсбург 1 0 0 1 2-3 0
17
 Боруссия М 1 0 0 1 2-3 0
18
 Айнтрахт Ф 1 0 0 1 0-2 0
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Фрайбург – Штутгарт
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24.08 16:30
Хоффенхайм – Хольштайн
 3 : 2
24.08 16:30
Майнц – Унион Б
 1 : 1
24.08 16:30
РБ Лейпциг – Бохум
 1 : 0
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