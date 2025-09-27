«Санкт-Паули» и «Байер» встретятся в 5-м туре бундеслиги в субботу, 27 сентября. Игра состоится на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге (Германия). Начало — в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 5-й тур.

27 сентября, 16:30. Millerntor-Stadion (Гамбург)

За ключевыми событиями встречи «Санкт-Паули» — «Байер» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 5-ти туров бундеслиги команда из Гамбурга набрала семь очков и занимает пятое место в турнирной таблице, а леверкузенский клуб с пятью баллами идет на 11-й строчке чемпионата.

