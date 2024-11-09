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Сегодня, 19:26

Гол Мусиалы принес «Баварии» победу над «Санкт-Паули»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бавария» в гостях обыграла «Санкт-Паули» в матче 10-го тура немецкой бундеслиги — 1:0.

Единственный гол на 22-й минуте забил Джамал Мусиала.

«Бавария» (26 очков) продолжает лидировать в чемпионате Германии. «Санкт-Паули» (8) идет 15-м в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
09 нояб, 17:30. Millerntor-Stadion (Гамбург)
Санкт-Паули
0:1
Бавария

В параллельном матче «Вердер» дома победил «Хольштайн» — 2:1.

Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
09 нояб, 17:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
2:1
Хольштайн

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Бавария
ФК Вердер
ФК Санкт-Паули
Хольштайн Киль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 10 8 2 0 33-7 26
2
 РБ Лейпциг 9 6 2 1 15-5 20
3
 Айнтрахт Ф 9 5 2 2 23-14 17
4
 Байер 10 4 5 1 21-16 17
5
 Фрайбург 10 5 2 3 13-11 17
6
 Унион Б 10 4 4 2 9-8 16
7
 Боруссия Д 10 5 1 4 18-18 16
8
 Вердер 10 4 3 3 17-21 15
9
 Штутгарт 9 3 4 2 17-16 13
10
 Боруссия М 9 4 1 4 15-14 13
11
 Майнц 10 3 4 3 15-14 13
12
 Аугсбург 9 3 2 4 13-20 11
13
 Хайденхайм 9 3 1 5 12-12 10
14
 Вольфсбург 9 2 3 4 16-17 9
15
 Ст-Паули 10 2 2 6 7-12 8
16
 Хоффенхайм 9 2 2 5 13-19 8
17
 Хольштайн 10 1 2 7 12-25 5
18
 Бохум 10 0 2 8 10-30 2
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8.11 22:30
Унион Б – Фрайбург
 0 : 0
9.11 17:30
Бохум – Байер
 1 : 1
9.11 17:30
Майнц – Боруссия Д
 3 : 1
9.11 17:30
Ст-Паули – Бавария
 0 : 1
9.11 17:30
Вердер – Хольштайн
 2 : 1
9.11 20:30
РБ Лейпциг – Боруссия М
 - : -
10.11 17:30
Аугсбург – Хоффенхайм
 - : -
10.11 19:30
Штутгарт – Айнтрахт Ф
 - : -
10.11 21:30
Хайденхайм – Вольфсбург
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 11
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 10
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Боруссия Д

 6
П
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 6
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 6
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 5
И К Ж
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 7 1 3
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 8 1 2
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 6 1 1
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