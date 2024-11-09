Гол Мусиалы принес «Баварии» победу над «Санкт-Паули»
«Бавария» в гостях обыграла «Санкт-Паули» в матче 10-го тура немецкой бундеслиги — 1:0.
Единственный гол на 22-й минуте забил Джамал Мусиала.
«Бавария» (26 очков) продолжает лидировать в чемпионате Германии. «Санкт-Паули» (8) идет 15-м в турнирной таблице.
В параллельном матче «Вердер» дома победил «Хольштайн» — 2:1.
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|10
|8
|2
|0
|33-7
|26
|
2
|РБ Лейпциг
|9
|6
|2
|1
|15-5
|20
|
3
|Айнтрахт Ф
|9
|5
|2
|2
|23-14
|17
|
4
|Байер
|10
|4
|5
|1
|21-16
|17
|
5
|Фрайбург
|10
|5
|2
|3
|13-11
|17
|
6
|Унион Б
|10
|4
|4
|2
|9-8
|16
|
7
|Боруссия Д
|10
|5
|1
|4
|18-18
|16
|
8
|Вердер
|10
|4
|3
|3
|17-21
|15
|
9
|Штутгарт
|9
|3
|4
|2
|17-16
|13
|
10
|Боруссия М
|9
|4
|1
|4
|15-14
|13
|
11
|Майнц
|10
|3
|4
|3
|15-14
|13
|
12
|Аугсбург
|9
|3
|2
|4
|13-20
|11
|
13
|Хайденхайм
|9
|3
|1
|5
|12-12
|10
|
14
|Вольфсбург
|9
|2
|3
|4
|16-17
|9
|
15
|Ст-Паули
|10
|2
|2
|6
|7-12
|8
|
16
|Хоффенхайм
|9
|2
|2
|5
|13-19
|8
|
17
|Хольштайн
|10
|1
|2
|7
|12-25
|5
|
18
|Бохум
|10
|0
|2
|8
|10-30
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.11
|22:30
|
Унион Б – Фрайбург
|0 : 0
|9.11
|17:30
|
Бохум – Байер
|1 : 1
|9.11
|17:30
|
Майнц – Боруссия Д
|3 : 1
|9.11
|17:30
|
Ст-Паули – Бавария
|0 : 1
|9.11
|17:30
|
Вердер – Хольштайн
|2 : 1
|9.11
|20:30
|
РБ Лейпциг – Боруссия М
|- : -
|10.11
|17:30
|
Аугсбург – Хоффенхайм
|- : -
|10.11
|19:30
|
Штутгарт – Айнтрахт Ф
|- : -
|10.11
|21:30
|
Хайденхайм – Вольфсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|11
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Серу Гирасси
Боруссия Д
|6
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|6
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|6
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|7
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|8
|1
|2
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|6
|1
|1
Новости