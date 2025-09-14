«Санкт-Паули» победил «Аугсбург» в бундеслиге
«Санкт-Паули» на своем поле обыграл «Аугсбург» в матче 3-го тура чемпионата Германии — 2:1.
Счет на 16-й минуте встречи открыл нападающий гостей Фабиан Ридер. У хозяев по голу на счету Андреаса Унтонджи на 45-й минуте и Данела Синани на 77-й минуте.
В следующем туре «Санкт-Паули» на выезде сыграет с «Штутгаром». Встреча состоится 19 сентября. «Аугсбург» 20 сентября дома сыграет с «Майнцом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эльферсберг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.08
|00:00
|Бавария – Штутгарт
|- : -
|29.08
|00:00
|Аугсбург – Шальке
|- : -
|29.08
|00:00
|Боруссия Д – Гамбург
|- : -
|29.08
|00:00
|Эльферсберг – Байер
|- : -
|29.08
|00:00
|Кельн – Хоффенхайм
|- : -
|29.08
|00:00
|Фрайбург – Вердер
|- : -
|29.08
|00:00
|Майнц – Падерборн
|- : -
|29.08
|00:00
|РБ Лейпциг – Боруссия М
|- : -
|29.08
|00:00
|Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
Новости