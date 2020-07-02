Сане завершил медосмотр и отправился на встречу с руководством «Баварии»

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане завершил медосмотр для перехода в «Баварию» сегодня утром, сообщает Sky Sports.

По информации источника, сегодня 24-летний немец прошел серию кардиологических тестов в одной из клиник Мюнхена. После завершения обследования футболист отправился на встречу с руководством «Баварии».

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола подтвердил уход 24-летнего немца из команды. Сообщается, что покупка игрока обойдется немецкому клубу в 50 миллионов евро, а футболист подпишет контракт на 5 лет.

24-летний немец получил разрыв крестообразной связки колена в первом матче текущего сезона — Суперкубке Англии против «Ливерпуля». Сане появился на поле в матче с «Бернли» 22 июня, эта встреча стала для него первой за долгое время за основной состав «Ман Сити».