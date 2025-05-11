Сане может уйти свободным агентом в «Арсенал» или «Челси»

Вингер «Баварии» Лерой Сане может покинуть команду этим летом, сообщает Sky Sport Germany.

По сведениям источника, 29-летний немец не доволен новым контрактом, который предложил клуб, и может покинут мюнхенцев свободным агентом. На игрока претендуют «Арсенал», «Челси», а также некоторые команды ла лиги.

В текущем сезоне Сане провел 44 матча, в которых забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.