Шварц — об уходе из «Герты»: «Могу понять, почему клуб решил пойти по другому пути»

Экс-тренер «Герты» Сандро Шварц высказался об уходе из берлинского клуба.

«Мне нравилось работать в «Герте», но, как и всем, кто связан с командой, хотелось, чтобы наша работа была вознаграждена большим количеством очков. Глядя на таблицу, я могу понять, почему клуб решил пойти по другому пути», — цитирует Шварца официальный сайт берлинцев.

Шварц возглавлял «Герту» с лета прошлого года. Под руководством 44-летнего специалиста берлинцы провели 29 матчей, в которых одержали 5 побед, 7 раз сыграли вничью и уступили в 17 встречах.

После 28 туров берлинцы с 22 очками занимают последнее место в турнирной таблице бундеслиги.