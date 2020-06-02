Санчо посвятил гол Флойду и получил предупреждение. За что на самом деле наказан игрок «Боруссии»?

Джейдон Санчо посвятил один из своих голов, забитых в матче 29-го тура чемпионата Германии «Падерборн» — «Боруссия» Д (1:6), погибшему в США Джорджу Флойду, продемонстрировав соответствующую надпись на футболке. И тут же получил желтую карточку от арбитра Даниэля Зиберта.

Действия судьи затем подверглись критике — его оппоненты посчитали, что рефери не должен был наказывать футболиста за поддержку Флойда. Но Зиберт вынес предупреждение не за то, что Санчо продемонстрировал написанное на майке. Дело в том, что игрок «Боруссии» полностью снял с себя игровую футболку, а это в соответствии с правилами игры уже много лет наказывается желтой карточкой. Вердикт судьи никак не связан с самой надписью.

Ведь не стал же Зиберт показывать «горчичник» другому дортмундцу — Ашрафу Хакими, когда тот в конце матча забил еще один мяч в ворота «Падерборна». Он тоже выступил за то, чтобы в деле об убийстве Флойда восторжествовала справедливость. Но, демонстрируя надпись, Хакими не снял игровую майку. (Александр Бобров)

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