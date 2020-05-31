Санчо побил рекорд Хаверца, став самым молодым игроком с 30 голами в бундеслиге

Полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо в матче 29-го тура бундеслиги против «Падерборна» (6:1) установил новый рекорд, сообщает Gracenote Live.

Англичанин оформил хет-трик, забив 30 голов в чемпионате Германии, и стал самым молоды игроком в истории лиги, достигшим этой отметки. Санчо смог забить 30 голов за три сезона в возрасте 20 лет и 67 дней. Ранее рекорд принадлежал полузащитнику «Байера» Каю Хаверцу, который забил 30-й гол в возрасте 20 лет и 270 дней.

В текущем сезоне на счету Санчо 39 матчей во всех турнирах, в которых он забил 20 голов, в том числе 17 в бундеслиге, а также оформил 18 результативных передач.