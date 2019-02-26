Санчо обошел Подольски и стал самым молодым игроком Бундеслиги, забившим 9 голов в чемпионате

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Байер" в матче 23-го тура чемпионата Германии - 3:2. Один из голов записал на свой счет нападающий Джейдон Санчо.

Этот мяч стал для 18-летнего форварда девятым в текущем сезоне. Таким образом, Санчо обошел достижение Лукаса Подольски и стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги, которому удалось забить 9 голов.

Санчо является воспитанником "Манчестер Сити", он занимался в академии "горожан" с 2015 года. Летом 2017-го он отказался подписывать новый контракт с клубом из-за того, что его не включили в составе команды на турне по Северной Америке, и ушел в "Боруссию".

В октябре 2018-го его признали лучшим игроком Бундеслиги. В текущем чемпионате Германии игрок провел 23 встречи.

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