Санчо может пропустить матч с «Баварией»

Главный тренер «Боруссии Д» Люсьен Фавр заявил, что полузащитник команды Джейдон Санчо может пропустить матч 28-го тура бундеслиги против «Баварии».

— Джейдон тренируется с командой только 10 дней, это не очень много, — цитирует Goal.com Фавра. — Не могу с уверенностью сказать, что он сыграет с «Баварией» во вторник.

На счету 20-летнего Санчо 17 голов и 20 результативных передач в 37 матчах за «Боруссию Д» в сезоне-2019/20.

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Во вторник, 26 мая «Боруссия Д» на своем поле примет «Баварию», начало — в 19.30 по московскому времени. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Боруссии Д» — 3,70, ничья — 4,25, победа «Баварии» — 1,85.