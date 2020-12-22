Сами Хедира может вернуться в «Штутгарт»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира твердо намерен покинуть туринский клуб в зимнее трансферное окно. Одним из вариантов продолжения карьеры для 33-летнего немца является «Штутгарт», сообщает Tuttosport.

Хедира является воспитанником этой команды и в сезоне-2006/07 вместе со «Штутгартом» выигрывал чемпионат Германии.

В этом сезоне Хедира ни разу не появлялся на поле в составе «Ювентуса». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.