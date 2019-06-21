Салихамиджич заявил, что "Бавария" желает Хуммельсу всего наилучшего

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич - о переходе защитника Матса Хуммельса в дортмундскую "Боруссию".
- Я хотел бы от лица "Баварии" сказать Матсу Хуммельсу большое спасибо, - цитирует Салихамиджича официальный сайт клубу.- Вместе с ним мы за эти три года каждый раз побеждали в чемпионате, а в минувшем сезоне также завоевали кубок Германии. Матс внес в эти успехи большой вклад. Мы желаем Матсу и его семье всего самого хорошего.
30-летний футболист в прошедшем сезоне провел 33 матча за "Баварию", забил два мяча и отдал две голевые передачи.
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