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Салихамиджич считает, что травма Зюле — серьезный удар для «Баварии»

13:03
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич — о травме защитника команды Никласа Зюле. Ранее стало известно, что футболист получил разрыв крестообразных связок колена и вылетел на длительный срок.

— Для нас это серьезный удар. Мне очень жаль его, — цитирует Салихамиджича официальный сайт «Баварии». -Но у нас есть хорошие игроки, которые могут компенсировать эту потерю.

Также спортивный директор поделился ожиданиями от завтрашнего матча с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов.

— В этом сезоне мы показываем в Лиге чемпионов очень хорошую игру. Завтра мы хотим продолжить в том же духе, — отметил Салихамиджич.

24-летний футболист в текущем сезоне провел 12 матчей за «Баварию» во всех турнирах и сделал один результативный пас.

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