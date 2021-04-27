Салихамиджич прокомментировал назначение Нагельсманна на пост главного тренера «Баварии»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал назначение Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера клуба.

«Переговоры с Юлианом прошли очень по-партнерски, очень конструктивно. Я уверен, что от работы с ним мы получим большое удовольствие.

Я хотел бы выразить Ханси Флику большую благодарность.

После того, как он полтора года назад встал у руля команды, мы одержали много побед и завоевали большое количество титулов.

Кульминацией стал требл 2020 года. Эти успехи будут прочно связаны с его именем. Я желаю ему в его дальнейшем пути всего самого хорошего», — сказал Салихамиджич в интервью клубному сайту.

Специалист заключил соглашение на пять лет. По сообщениям СМИ, за это время Нагельсманн заработает 25 миллионов евро с учетом бонусов.

33-летний Нагельсманн с 2019 года работает с «Лейпцигом», до этого он возглавлял «Хоффенхайм». Ранее стало известно, что в конце сезона свой пост покидает нынешний главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.