Салихамиджич: «Надеюсь, что Гнабри выберет «Баварию»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился мнением о ситуации с контрактом форварда Сержа Гнабри.

«Мы очень хотим его сохранить. Я надеюсь, что он выберет «Баварию». Если он не хочет решать за клуб, то мы можем найти решение, которое всех устроит», — приводит слова Салихамиджича SkyDe.

В минувшем сезоне 26-летний немец провел 45 матчей за мюнхенский клуб, в которых забил 17 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.