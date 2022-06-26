Садио Мане рассказал, что готов играть на любой позиции в «Баварии»

Полузащитник Садио Мане рассказал о своей готовности играть на любой позиции в «Баварии».

«Я из тех нападающих, которые могут играть на четырех позициях. Я могу быть и левым вингером и правым, «девяткой» и «десяткой».

Почти всю свою карьеру я играл на позиции левого вингера. Я в полном распоряжении тренера и команды, пока нужен им», — цитирует Мане Bayern & Germany.

22 июня «Бавария» объявила о подписании контракта с нападающим «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане. Соглашение рассчитано до 2025 года.

Мане выступал за «Ливерпуль» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче за команду.