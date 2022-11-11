Мане через 10 дней пройдет медицинский осмотр в Германии

Нападающий «Баварии» Садио Мане через 10 дней пройдет медицинский осмотр в Мюнхене, сообщает Kicker.

В немецком клубе остались недовольны решением сборной Сенегала вызвать в свое расположение на чемпионат мира в Катаре травмированного нападающего.

Мане получил повреждение подколенного сухожилия в матче 14-го тура бундеслиги с «Вердером» (6:1) и выбыл примерно на месяц. После этого сообщалось, что 30-летний сенегалец не сможет принять участие на чемпионате мира.

В групповом турнире ЧМ-2022 Сенегал сыграет с Катаром, Нидерландами и Эквадором.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.