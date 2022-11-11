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11 ноября, 17:27

Мане через 10 дней пройдет медицинский осмотр в Германии

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Садио Мане через 10 дней пройдет медицинский осмотр в Мюнхене, сообщает Kicker.

В немецком клубе остались недовольны решением сборной Сенегала вызвать в свое расположение на чемпионат мира в Катаре травмированного нападающего.

Мане получил повреждение подколенного сухожилия в матче 14-го тура бундеслиги с «Вердером» (6:1) и выбыл примерно на месяц. После этого сообщалось, что 30-летний сенегалец не сможет принять участие на чемпионате мира.

В групповом турнире ЧМ-2022 Сенегал сыграет с Катаром, Нидерландами и Эквадором.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
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ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
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Обе забьют - да

24%

1.85

П1

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Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
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П2

32%

1.88

ТБ 2.5

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ИТБ2 (1.5)

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Садио Мане
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В «Баварии» недовольны вызовом травмированного Мане в сборную Сенегала на ЧМ-2022

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
3
 Фрайбург 14 8 3 3 21-16 27
4
 Унион Б 14 8 3 3 23-16 27
5
 Айнтрахт Ф 14 8 2 4 31-23 26
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
11
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
12
 Майнц 14 5 3 6 18-23 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.11 22:30
Боруссия М – Боруссия Д
 4 : 2
12.11 17:30
Аугсбург – Бохум
 0 : 1
12.11 17:30
Байер – Штутгарт
 2 : 0
12.11 17:30
Герта – Кельн
 2 : 0
12.11 17:30
Хоффенхайм – Вольфсбург
 1 : 2
12.11 17:30
Вердер – РБ Лейпциг
 1 : 2
12.11 20:30
Шальке – Бавария
 0 : 2
13.11 17:30
Майнц – Айнтрахт Ф
 - : -
13.11 19:30
Фрайбург – Унион Б
 - : -
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ЖК
Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 8
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 12 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 12 1 2
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