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С августа в Германии на матчи бундеслиги будут пускать болельщиков гостевых команд

19:14

Немецкая футбольная лига (DFL) объявила, что в сезоне-2021/22 матчи бунеслиги и второй бундеслиги смогут посещать болельщики не только домашних команд, но и гостевых, сообщает сайт лиги.

Фанаты команд, играющих на выезде, смогут вернуться на стадионы, начиная с 3-го тура бундеслиги и второй бундеслиги. В бундеслиге матчи 3-го тура выпадают на промежуток с 27 по 29 августа, во второй бундеслиге — с 13 по 15 августа.

Болельщикам на выездных матчах изначально будет предоставлена квота в 5% от вместимости стадиона, а после ее увеличат до 10%.

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Иван Шитик все материалы автора

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