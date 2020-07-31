Румменигге сравнил Алабу с Бекенбауэром и выразил надежду, что австриец закончит карьеру в «Баварии»

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал информацию о возможном уходе из команды защитника Давида Алабы и оценил его игру в сезоне-2019/20.

— В первую очередь отмечу, что Алаба провел прекрасный сезон, — цитирует Goal.com Румменигге. — В какой-то момент возникла необходимость в том, чтобы Давид сыграл в центре обороны, потому что нам не хватало игроков из-за травм, Ханс Флик поставил его на эту позицию, и игрок справился потрясающе. У нас долгое время не было настоящего главаря в защите, человека, который взял бы все под свой контроль, и вот появился Алаба, который справился с такой задачей. В связи с пандемией и отсутствием болельщиков на трибунах было отлично видно, как Давид руководил защитой «Баварии». Это очень важный футболист для нас. Уверен, рано или поздно мы найдем решение сложившейся ситуации и Алаба останется с нами до конца карьеры. Я всегда говорил, что Давид чем-то напоминает мне Франца Беккенбауэра. Он — первый, кто показывает такой же уровень, как Беккенбауэр.

В сезоне-2019/20 Алаба провел за «Баварию» 38 матчей, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Контракт 28-летнего австрийца с мюнхенцами действует до конца июня 2021 года, ранее в СМИ появлялась информация о том, что он может продолжить карьеру в «Барселоне».