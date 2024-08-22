Румменигге считает правильным решение Нойера о завершении карьеры в сборной Германии
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мыслями об уходе голкипера Мануэля Нойера из сборной Германии.
«Нойер уже вошел в историю благодаря блестящей карьере в национальной команде. На мой взгляд, он является величайшим немецким вратарем всех времен. Он изменил игру голкиперов, вывел ее на новый уровень и установил новые стандарты. Ему подражали вратари по всему миру. Если смотреть на ситуацию с точки зрения самого Нойера, решение о том, чтобы сосредоточиться исключительно на «Баварии», является правильным. Он сделает все, чтобы новый сезон прошел успешнее предыдущего», — цитирует Румменигге Bayern&Germany.
38-летний Нойер 21 августа объявил о завершении карьеры в сборной Германии. Всего за национальную команду своей страны он провел 124 матча, став чемпионом мира 2014 года, бронзовым призером ЧМ-2010 в ЮАР и двукратным бронзовым медалистом чемпионатов Европы (2012, 2016).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Хольштайн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|23.08
|21:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.08
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -