Румменигге считает, что Флик справляется с работой главного тренера «Баварии»
13:35
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался в адрес главного тренера мюнхенцев Ханса-Дитера Флика. 54-летний специалист возглавил команду после отставки Нико Ковача.
— Не буду скрывать, что мы удовлетворены развитием команды и качеством игры, — приводит Goal.com слова Румменигге. — Результаты тоже очень хороши. Тут нет никаких контраргументов. Обе стороны довольны. Он хорошо справляется.
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