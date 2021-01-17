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Румменигге рассказал, что плакал, когда Гвардиола сообщил ему о желании уйти из «Баварии»

16:18
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Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о переживаниях из-за ухода Хосепа Гвардиолы из мюнхенского клуба.

«Навсегда запомнил один вечер: в ноябре 2015 года после ужина Гвардиола сказал мне, что покинет клуб, так как ему нужен новый вызов. Он был честен. Вечер был очень эмоциональный, Хосеп плакал, я тоже плакал. Мне это запомнилось.

Он надежный и замечательный человек, с которым можно весело провести время. Мы регулярно переписываемся. У нас возникла настоящая дружба», — цитирует Румменигге Bild.

49-летний Гвардиола работал в «Баварии» с 2013 по 2016 год. Под его руководством команда трижды выиграла Бундеслигу, два раза Кубок Германии, а также Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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