Румменигге пообещал наказать фанатов «Баварии» за оскорбительный баннер

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге возмутился поведением фанатов во время матча 24-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма» (6:0). Болельщики мюнхенцев во время игры вывесили оскорбительный баннер в адрес владельца «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа. Игра была прервана, игроки «Баварии» потребовали убрать баннер, а последнюю десятиминутку футболисты обеих команд пасовали мяч друг другу.

— Мне стыдно за произошедшее. Я извинился перед Дитмаром Хоппом. Мы примем самые строгие меры, — цитирует GGFN Румменигге.