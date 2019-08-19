Румменигге поблагодарил «Барселону» за переход Коутинью

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге — о переходе полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутинью. Аренда рассчитана до конца сезона, у немецкого клуба есть право выкупа.

-Мы долгое время работали над переходом Филиппе Коутинью и теперь очень счастливы, что это трансфер наконец-то реализован, — цитирует Румменигге официальный сайт клуба. — Мы благодарны «Барселоне» за осуществление этого трансфера. В лице Филиппе «Бавария» приобрела креативного и очень техничного футболиста, который сможет усилить нашу атаку.

27-летний бразилец в прошлом сезоне провел 54 матча за сине-гранатовых, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

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