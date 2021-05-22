Румменигге назвал Левандовски лучшим футболистом в мире

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о нападающем Роберте Левандовски.

«Он забил так много важных для нас голов. Пожалуй, я бы выбрал те, которые были против дортмундской «Боруссии», особенно на их стадионе. Потому что он всегда делал это таким милым способом. Хорошо, он забил те голы, не провоцируя болельщиков. Они по-прежнему уважают его, и это не так очевидно для футболиста, уходящего в «Баварию».

Он получил награду ФИФА как лучший игрок в мире, так что для меня все ясно. Хорошо, в мировом футболе появились великие таланты, такие как Килиан Мбаппе. Тем не менее Роберт Левандовски на данный момент лучший футболист в мире. На мой взгляд, сейчас он лучше Криштиану Роналду и Лионеля Месси", — цитирует Румменигге Sportowe Fakty.

В текущем сезоне 32-летний поляк провел 39 матчей за «Баварию», в которых забил 47 голов и сделал 9 результативных передач.