Румменигге назвал Флика идеальным тренером для сборной Германии

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о тренере Хансе Флике.

«Он был бы идеальным тренером для национальной сборной Германии. Не забывайте, что он выиграл 7 титулов за 17 месяцев, и он востребован не только в Германии. Могу представить, что он интересен многим европейским клубам.

Это было бы позитивной новостью для сборной Германии, если бы они смогли получить Флика. Я не знаю, чего они ждут» - приводит слова Румменигге Twitter Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

KH Rummenigge: "Hansi would be the perfect coach for the national team. Don't forget he has won 7 titles in 17 months, and he's not only in demand at the DFB. I can imagine that a lot of European clubs would be interested. I wouldn't mess around for long if I were the DFB" [Bild] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 9, 2021

Флик стал главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года. Под руководством специалиста клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. Флик покинет «Баварию» по окончании сезона.