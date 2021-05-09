Румменигге назвал Флика идеальным тренером для сборной Германии
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о тренере Хансе Флике.
«Он был бы идеальным тренером для национальной сборной Германии. Не забывайте, что он выиграл 7 титулов за 17 месяцев, и он востребован не только в Германии. Могу представить, что он интересен многим европейским клубам.
Это было бы позитивной новостью для сборной Германии, если бы они смогли получить Флика. Я не знаю, чего они ждут» - приводит слова Румменигге Twitter Bayern & Germany со ссылкой на Bild.
Флик стал главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года. Под руководством специалиста клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. Флик покинет «Баварию» по окончании сезона.
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