Румменигге: «Киммих ответственно поступает, но было бы лучше, если бы он вакцинировался»

Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался по поводу того, что полузащитник команды Йозуа Киммих не планирует прививаться от коронавируса.

«Киммих отличный парень и он может быть образцом для подражания. Меня удивил его отказ от прививки. Теперь это все обсуждается. В феврале я заявил, что было бы разумно вакцинировать футболистов пораньше, ведь это стало бы примером для всех. Тогда меня раскритиковали.

С точки зрения примера для подражания было бы лучше, если бы Йозуа вакцинировался. Уверен, скоро ему сделают прививку. Он ответственный человек и игрок. Мы можем быть счастливы, что Киммих выступает за «Баварию» и сборную Германии», — цитирует Румменигге Bild.

В этом сезоне 26-летний немец участвовал в 9 матчах, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.