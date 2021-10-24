Румменигге: «Киммих ответственно поступает, но было бы лучше, если бы он вакцинировался»
Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался по поводу того, что полузащитник команды Йозуа Киммих не планирует прививаться от коронавируса.
«Киммих отличный парень и он может быть образцом для подражания. Меня удивил его отказ от прививки. Теперь это все обсуждается. В феврале я заявил, что было бы разумно вакцинировать футболистов пораньше, ведь это стало бы примером для всех. Тогда меня раскритиковали.
С точки зрения примера для подражания было бы лучше, если бы Йозуа вакцинировался. Уверен, скоро ему сделают прививку. Он ответственный человек и игрок. Мы можем быть счастливы, что Киммих выступает за «Баварию» и сборную Германии», — цитирует Румменигге Bild.
В этом сезоне 26-летний немец участвовал в 9 матчах, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.
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