Румменигге назвал скучной групповую стадию Лиги чемпионов и предложил поменять формат турнира

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнце Руммениге. Он высказался о текущем формате проведения Лиги Чемпионов УЕФА. Он назвал его скучным и выступил за отмену ответных встреч в плей-офф, начиная с четвертьфинала.

«Групповая стадия Лиги Чемпионов скучная. Когда ты играешь на вылет, победитель получает все. УЕФА рассматривает вариант проведения «футбольной недели» — шоу, футбольный аттракцион, как Супербоул» — сказал Руммениге. Председатель правления «Баварии» заверил, что полуфиналы и финал турнира пройдут в одном городе, как это случилось в августе 2020 года.

Когда ты играешь по системе на вылет, победитель получает все, а проигравший ничего. У них не будет второго шанса в ответной игре, они вылетят" - прокомментировал ситуацию Руммениге.

Карл-Хайнц Руммениге дважды выиграл Кубок европейских чемпионов в составе «Баварии» в качестве игрока. С 1991 занимается управленческой деятельностью, за это время «Бавария» выиграла Лигу чемпионов три раза.