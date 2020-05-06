Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Руководство бундеслиги сделало заявление о возобновлении чемпионата

17:35
Пауза в бундеслиги из-за пандемии коронавируса. Фото DFL
Пауза в бундеслиги из-за пандемии коронавируса. Фото DFL
Теги:

Глава Немецкой футбольной лиги Кристиан Сейферт рассказал, когда возобновится сезон бундеслиги, остановленный из-за пандемии коронавируса.

Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что бундеслига возобновится во второй половине мая. При этом лига сама выберет дату, в зависимости от выполнения всех требований по проведению турнира. Ожидается, что рестарт назначат на 15 или 22 мая.

— Сегодняшнее решение — хорошая новость для первой и второй бундеслиг, — цитирует Сейферта официальный сайт лиги. — Это связано с большой ответственностью клубов и их сотрудников по дисциплинированному выполнению медицинских и организационных требований.

Игры без зрителей не являются идеальным решением для всех. Однако в условиях кризиса, угрожающего самому существованию некоторых клубов, это единственный способ сохранить лиги в их нынешнем виде.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 756 104 человек. Зафиксировано 259 406 летальных исходов от инфекции, вылечилось 1 258 360 человек. В Германии 167 239 заболевших, 6 993 умерших и 137 400 выздоровевших.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир