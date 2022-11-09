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Сегодня, 13:32

«Бавария» хочет продлить контракт с Нойером

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Руководство «Баварии» заинтересовано в продлении контракта с вратарем мюнхенцев Мануэлем Нойером, сообщает спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.

«Мануэль продолжит играть за «Баварию». Ближайшие два-три года мы рассчитываем на него», — цитирует функционера Sky Sports.

36-летний голкипер выступает за «Баварию» с лета 2011 года. Действующее соглашение рассчитано до 2024 года.

В текущем сезоне Нойер провел 15 матчей за мюнхенцев и пропустил 14 голов во всех турнирах.

Мануэль Нойер
ФК Бавария
Хасан Салихамиджич
Бундеслига
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 14 9 4 1 47-13 31
2
 Фрайбург 13 8 3 2 20-13 27
3
 Унион Б 13 8 2 3 21-14 26
4
 Боруссия Д 14 8 1 5 23-17 25
5
 Айнтрахт Ф 13 7 2 4 27-21 23
6
 РБ Лейпциг 13 6 4 3 25-19 22
7
 Вердер 14 6 3 5 24-25 21
8
 Вольфсбург 14 5 5 4 22-19 20
9
 Боруссия М 14 5 4 5 24-22 19
10
 Хоффенхайм 13 5 3 5 19-16 18
11
 Майнц 13 5 3 5 18-22 18
12
 Кельн 13 4 5 4 20-25 17
13
 Штутгарт 14 3 5 6 18-25 14
14
 Аугсбург 13 4 2 7 16-23 14
15
 Байер 13 3 3 7 21-25 12
16
 Герта 14 2 5 7 17-22 11
17
 Бохум 14 3 1 10 13-36 10
18
 Шальке 13 1 3 9 12-30 6
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.11 20:30
Вольфсбург – Боруссия Д
 2 : 0
8.11 22:30
Бавария – Вердер
 6 : 1
8.11 22:30
Бохум – Боруссия М
 2 : 1
8.11 22:30
Штутгарт – Герта
 2 : 1
9.11 20:30
Кельн – Байер
 - : -
9.11 22:30
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
 - : -
9.11 22:30
РБ Лейпциг – Фрайбург
 - : -
9.11 22:30
Шальке – Майнц
 - : -
9.11 22:30
Унион Б – Аугсбург
 - : -
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ЖК
Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 11
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 9
П
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 6
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 13 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 10 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 11 1 2
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