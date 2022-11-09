«Бавария» хочет продлить контракт с Нойером

Руководство «Баварии» заинтересовано в продлении контракта с вратарем мюнхенцев Мануэлем Нойером, сообщает спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.

«Мануэль продолжит играть за «Баварию». Ближайшие два-три года мы рассчитываем на него», — цитирует функционера Sky Sports.

36-летний голкипер выступает за «Баварию» с лета 2011 года. Действующее соглашение рассчитано до 2024 года.

В текущем сезоне Нойер провел 15 матчей за мюнхенцев и пропустил 14 голов во всех турнирах.