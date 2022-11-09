«Бавария» хочет продлить контракт с Нойером
Руководство «Баварии» заинтересовано в продлении контракта с вратарем мюнхенцев Мануэлем Нойером, сообщает спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.
«Мануэль продолжит играть за «Баварию». Ближайшие два-три года мы рассчитываем на него», — цитирует функционера Sky Sports.
36-летний голкипер выступает за «Баварию» с лета 2011 года. Действующее соглашение рассчитано до 2024 года.
В текущем сезоне Нойер провел 15 матчей за мюнхенцев и пропустил 14 голов во всех турнирах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|14
|9
|4
|1
|47-13
|31
|
2
|Фрайбург
|13
|8
|3
|2
|20-13
|27
|
3
|Унион Б
|13
|8
|2
|3
|21-14
|26
|
4
|Боруссия Д
|14
|8
|1
|5
|23-17
|25
|
5
|Айнтрахт Ф
|13
|7
|2
|4
|27-21
|23
|
6
|РБ Лейпциг
|13
|6
|4
|3
|25-19
|22
|
7
|Вердер
|14
|6
|3
|5
|24-25
|21
|
8
|Вольфсбург
|14
|5
|5
|4
|22-19
|20
|
9
|Боруссия М
|14
|5
|4
|5
|24-22
|19
|
10
|Хоффенхайм
|13
|5
|3
|5
|19-16
|18
|
11
|Майнц
|13
|5
|3
|5
|18-22
|18
|
12
|Кельн
|13
|4
|5
|4
|20-25
|17
|
13
|Штутгарт
|14
|3
|5
|6
|18-25
|14
|
14
|Аугсбург
|13
|4
|2
|7
|16-23
|14
|
15
|Байер
|13
|3
|3
|7
|21-25
|12
|
16
|Герта
|14
|2
|5
|7
|17-22
|11
|
17
|Бохум
|14
|3
|1
|10
|13-36
|10
|
18
|Шальке
|13
|1
|3
|9
|12-30
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.11
|20:30
|
Вольфсбург – Боруссия Д
|2 : 0
|8.11
|22:30
|
Бавария – Вердер
|6 : 1
|8.11
|22:30
|
Бохум – Боруссия М
|2 : 1
|8.11
|22:30
|
Штутгарт – Герта
|2 : 1
|9.11
|20:30
|
Кельн – Байер
|- : -
|9.11
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|- : -
|9.11
|22:30
|
РБ Лейпциг – Фрайбург
|- : -
|9.11
|22:30
|
Шальке – Майнц
|- : -
|9.11
|22:30
|
Унион Б – Аугсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|11
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|10
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|9
|П
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|7
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|13
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|10
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|11
|1
|2
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